Смолянина приговорили к 6 годам тюрьмы за покушение на убийство и жестокое обращение с ребёнком. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителя Новодугинского района обвинили в покушении на убийство, жестоком обращении с ребёнком и угрозе убийством. Мужчину приговорили к 6 годам 1 месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Следствием установлено, что в январе 2021 года на улице одного из населенных пунктов Новодугинского района между подсудимым и его знакомым произошёл конфликт. В ходе ссоры обвиняемый несколько раз ударил топором потерпевшего в голову и тело. Помощь пострадавшему оказали прохожие, ему вовремя оказали медицинскую помощь.

Кроме того, мужчина ненадлежащим образом исполнял свои обязанности по воспитанию своей дочери. Так, 22 июня прошлого года смолянин взял плачущую девочку на руки, стал её трясти, не придерживая за голову и сдавливая грудь.

В результате шестимесячный ребёнок получил травмы. Также мужчина угрожал убийством своей жене, которая пыталась защитить девочку.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Смоленской области, мужчину признали виновным по статьям 105 УК РФ «Покушение на убийство», 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и 119 УК РФ «Угроза убийством».

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