В Смоленске спасатели вытащили собаку из канализационного люка. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Инцидент произошёл на улице Красноборская. Возле дома 5/16 собака провалилась в канализационный люк. Спасателей вызвали прохожие.

Прибывшие по указанному адресу работники пожарно-спасательного центра, с помощью специального оборудования подняли животное на поверхность. Как сообщили в пресс-службе СОГБУ «Пожарно-спасательного центра», сейчас жизни собаки ничего не угрожает.

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