В Смоленске мужчина ударил знакомого перфоратором по голове. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В полицию поступило сообщение из больницы о госпитализации неработающего 49-летнего местного жителя с травмой головы. Полицейские установили, что во время застолья знакомый ударил мужчину перфоратором по голове.

Инцидент произошёл на улице Юрьева. Личность и местонахождение подозреваемого установили – им оказался 36-летний житель Печерска. Мужчина объяснил свою агрессию состоянием алкогольного опьянения.

По информации пресс-службы УМВД России по Смоленской области, в отношении смолянина возбудили уголовное дело. Ему грозит лишение свободы сроком до 10 лет. Сейчас он находится дома под подпиской о невыезде.

Ранее «КП» писала, что смолянина приговорили к 6 годам тюрьмы за покушение на убийство и жестокое обращение с ребёнком. На мужчину завели три уголовных дела.