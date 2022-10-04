В Смоленске изменили расписание двух пригородных автобусов. Фото: департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству.

С понедельника, 3 октября, в Смоленске изменилось расписание двух пригородных автобусов. Утренний рейс маршрута №105 из Смоленска в 10:15 и из Слободки в 11:10 отменили. Еще один выезд перенесли – от автовокзала автобус отправится в 12:30 вместо 13:50, а из Слободки выедет в 13:30 вместо 14:50.

Также изменилось расписание маршрута № 141 «Смоленск – Черемушки». Автобусы будут следовать ежедневно по следующему графику:

Выезд из Смоленска – 7:30, 12:00, 17:00;

Отправление из Черемушек – 8:10, 12:50, 17:40.

Как сообщили в пресс-службе МУП «Автоколонна-1308», изменения связаны с сокращением светового дня.

Читай также: в Смоленске ремонт на Московском шоссе близится к завершению. Работы ведутся от посёлка Гедеоновка в сторону города.