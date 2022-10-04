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Общество4 октября 2022 5:30

Порывистый ветер и до +10 градусов тепла ожидаются в Смоленской области 4 октября

В регионе пройдут Кратковременные дожди
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Порывистый ветер и до +10 градусов тепла ожидаются в Смоленской области 4 октября.

Порывистый ветер и до +10 градусов тепла ожидаются в Смоленской области 4 октября.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник на территории Смоленской области ожидается облачная погода с прояснениями. Временами пройдет дождь. Ветер подует южной четверти, 6-11 м/с, порывы до 14 м/с.

Температура воздуха по области: +5°C…+10°C.

В Смоленске: +6°C…+8°C.

Атмосферное давление 718 мм рт. столба, будет расти.

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