Порывистый ветер и до +10 градусов тепла ожидаются в Смоленской области 4 октября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник на территории Смоленской области ожидается облачная погода с прояснениями. Временами пройдет дождь. Ветер подует южной четверти, 6-11 м/с, порывы до 14 м/с.

Температура воздуха по области: +5°C…+10°C.

В Смоленске: +6°C…+8°C.

Атмосферное давление 718 мм рт. столба, будет расти.

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