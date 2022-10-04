В Смоленске «СпецАвто» ведет прочистку ливнёвок

В Смоленске ведут прочистку ливнёвок. Фото: пресс-служба администрации города.

В связи с обильными осадками рабочие бригады «СпецАвто» усилили очистку колодцев и промывку коллекторов системы ливневой канализации. Особое внимание уделяется стокам на оживлённых участках автодорог, перекрёстках и тротуарах, в том числе в низинах города.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, скопившийся в труднодоступных местах мусор образовывает мусорные пробки, которые значительно снижают эффективность отвода влаги.

Фото: пресс-служба администрации города.

Для очистки ливнёвок рабочие используют различное оборудование: от обычных ручных инструментов до довольно сложных систем, каналопромывочных машин и илососов, с помощью которых удаляются сложные засоры.

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