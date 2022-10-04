Автомобиль «Лада» сгорел ночью в Смоленске. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

В час ночи 4 октября пожарным поступило сообщение о возгорании на Энергетическом проезде в Смоленске. На место происшествия выехали автоцистерна и 4 человека личного состава 5-й пожарно-спасательной части.

Огнём был охваченный припаркованный автомобиль «Лада 4х4». По информации регионального ГУ МЧС, в результате случившегося никто не пострадал. У легковушки выгорел моторный отсек, салон закопчен дымом, повреждено лакокрасочное покрытие кузова. Возможной причиной возгорания могла стать техническая неисправность машины.

Ранее «КП» писала, что жилой дом загорелся ночью в Духовщине. В пожаре никто не пострадал.