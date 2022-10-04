Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 4 октября: «плюс» 13 новых случаев заражения

За прошедшие сутки в Смоленской области выявили 13 заболевших, госпитализировали 10 человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За прошедшие сутки в Смоленской области выявили 13 заболевших, госпитализировали 10 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

За сутки выздоровели 298 пациентов. С начала пандемии в области выявили 143 989 случаев коронавируса. Полностью выздоровели 137 897 человек, а число летальных исходов достигло 3 109.

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