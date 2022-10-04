Музей княгини Тенишевой «Русская старина» в Смоленске откроется 6 октября. Фото: музей «Русская старина».

Музей княгини Марии Тенишевой «Русская старина» откроется 6 октября. В учреждении завершаются масштабные работы по ремонту внутренних помещений и созданию музейной экспозиции. На эти цели из резервного фонда администрации Смоленской области были выделены 3,6 миллиона рублей.

Как сообщил начальник департамента по культуре Михаил Ивушин на совещании с губернатором Алексеем Островским, было закуплено и установлено необходимое оборудование, смонтированы музейные витрины и подиумы, музейное ограждение. Проведены работы по монтажу охранной сигнализации и системы видеонаблюдения.

На стадии пуско-наладочных работ были устранены технические сложности, связанные с вибрацией от проходящих рядом со зданием трамваев. Стандартные крепления в музейных витринах не были рассчитаны на вибрацию и экспонаты смещались.

По информации пресс-службы администрации региона, в обновленном музее посетители смогут увидеть около 1700 предметов из личной коллекции княгини Марии Клавдиевны Тенишевой. Многие предметы ранее не экспонировались, и долгое время хранились в фондах музея.

Экспозиция на первом этаже будет посвящена биографии княгини. Здесь представят фотографии, украшения, иконы, предметы церковной утвари.

Второй этаж отдан под экспонаты из резного дерева, керамики, фарфора, стекла, драгоценных металлов.

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