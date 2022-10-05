Смоленские школьники получат 1 млн рублей на разработку мобильного приложения для молодёжи. Фото: пресс-служба администрации города.

Учащиеся смоленской школы № 40 Иван Чернявский и Даниил Тарима получили 1 миллион рублей на разработку своего мобильного приложения по поиску работы для молодежи.

Школьники прошли обучение в международном детском лагере «Артек» по программе Агентства стратегических инициатив: «Артек-Кадры будущего для регионов». В течение 3 недель Юные смоляне разрабатывали собственный бизнес-проект: концепт мобильного приложения для организации трудовой занятости школьников и студентов «Junior Job».

Как рассказали в пресс-службе администрации города, эксперты оценили перспективность проекта Вани и Дани, и по итогам «гранд финала» ребята стали победителями, заняв 1 место.

Читай также: музей княгини Тенишевой «Русская старина» в Смоленске откроется 6 октября. Работы по созданию музейной экспозиции и реконструкции учреждения находятся на завершающей стадии.