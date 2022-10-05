Анатолий Овсянкин поздравляет смоленских учителей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

– Наставники для своих подопечных, люди, на которых ориентируется подрастающее поколение, вы ведёте детей в большую жизнь – таких интересных, непохожих друг на друга, разносторонних, – отметил Анатолий Овсянкин. – В одном только Смоленске в этом году около 37 тысяч школьников и более 4000 первоклассников, для которых абсолютно всё ново и особенно волнительно. К каждому из них нужно найти свой подход, каждого понять, «увидеть» и раскрыть, завоевать их доверие и при этом научить уважать друг друга. Это требует большой мудрости, чуткости, терпения, самоотдачи и педагогического мастерства.

Решая актуальные задачи по развитию образования, вы являетесь учителями не только непосредственно для учащихся, но и для своих коллег, особенно для новой смены. В этой профессии всегда крайне важна взаимная поддержка и обмен опытом, – акцентировал внимание Председатель городского Совета.

Анатолий Овсянкин пожелал учителям крепкого здоровья, благополучия и успехов ученикам, ведь именно в радости за их достижения и победы заключается основной смысл в высшей степени их благородного призвания.