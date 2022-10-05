Мэр Смоленска прокомментировал проблему ливневой канализации в городе. Фото: пресс-служба администрации города.

Проблема качественного функционирования ливневой канализации остается крайне актуальным вопросом для городских властей. Как сообщил глава города Андрей Борисов на своей странице в соцсетях, действующая система ливневок работает на пределе своих возможностей.

Сбору и отводу воды с городских территорий препятствует опадающая листва, засоряющая колодцы и участки стоков. Проблемой занимается муниципальное учреждение «СпецАвто» – рабочие прочищают дождевую канализацию и еженедельно предоставляют отчеты о своей работе именно по ливневкам.

Фото: пресс-служба администрации города.

По словам Андрея Борисова, Смоленск остро нуждается в реконструкции и строительстве новых сетей ливневой канализации, ливневых очистных сооружений. Однако это предполагает значительное финансирование в объеме, возможном только с привлечением федеральных средств.

В рамках возможностей муниципалитета в 2022 году проведены проектно-изыскательские работы по реконструкции ливневой канализации на участке от колодца на Массовом поле до коллектора на улице Дзержинского, реконструкция ливневки в поселке Миловидово. Завершено устройство ливневой канализации протяженностью 800 метров на улице Тимирязева.

Также с этого года расширен минимальный перечень работ по благоустройству скверов и дворов в рамках нацпроекта по формированию комфортной городской среды. Теперь кроме асфальтирования проезда, освещения, ремонта тротуаров, установки скамеек, устройства парковок, площадок для контейнеров добавился еще один пункт по устройству или ремонту водоотводных лотков и водостоков.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске «СпецАвто» ведет прочистку ливнёвок. Работы выполняются ручным и механизированным способом.