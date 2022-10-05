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Здоровье5 октября 2022 9:45

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 5 октября: 285 человек выздоровели за сутки

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 5 октября
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
По данным столичного Оперштаба, за сутки в Смоленской области коронавирусом заразились 121 человек.

По данным столичного Оперштаба, за сутки в Смоленской области коронавирусом заразились 121 человек.

Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным столичного Оперштаба, за сутки в Смоленской области коронавирусом заразились 121 человек. Общее число заболевших с начала пандемии составляет 144 110.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Госпитализировали с осложнениями 19 человек. Число погибших от COVID-19 в регионе составляет 3 110. Выздоровели 138 182 жителя региона, из них за сутки – 285.

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