Как проходит частичная мобилизация в Смоленской области

Фото: Пресс-служба администрации Смоленской области.

О вручении повесток смолянам, недопустимости так называемых перегибов на местах и поддержке семей военнослужащих говорили участники расширенного межведомственного совещания, посвящённого организации частичной мобилизации в регионе.

Заседание прошло под председательством губернатора Алексея Островского. Глава региона рассказал о кратких итогах встречи.

Индивидуальный подход

«С учётом сообщений в социальных сетях, поступающих в мой адрес, публикаций в СМИ, вынужден констатировать, что, к моему большому сожалению, в этих вопросах налицо существенные упущения, вызывающие негативную реакцию у смолян и порождающие массу слухов и домыслов. В первую очередь, это касается так называемых перегибов на местах, что у меня, как главы региона, вызывает возмущение», – прокомментировал ситуацию губернатор.

Он назвал абсолютно недопустимыми ситуации, когда «в погоне за мобилизационным заданием на службу забирают не подлежащих мобилизации людей, не подпадающих под критерии призыва, в том числе, тех, чей возраст превысил допустимый порог предельного возраста, а также тех, кто не подходит по причине здоровья».

«Это прямое нарушение поручений президента и действующего законодательства», – подчеркнул глава региона.

Многие граждане, получив повестку, приходят на сборные пункты и не рассказывают, что у них сложные семейные обстоятельства или серьёзные заболевания. Примеры тому тоже есть. «Здесь также вижу недоработку первичного отбора. Каждый случай необходимо разбирать индивидуально, – выразил свою позицию Алексей Островский. – В свою очередь, прибывающим по повестке в военкомат, прошу иметь при себе все необходимые документы, подтверждающие отсрочку от воинской службы или невозможность её прохождения».

Мы гордимся каждым!

В ходе совещания губернатор обратился к главам районов, которые возглавляют сегодня муниципальные призывные комиссии.

«Вы вместе с местными военкомами напрямую отвечаете за качественную организацию этой работы и не должны ограничиваться формальным подходом в решении вопросов исключительно материально-технического обеспечения преимущественно для доставки повесток, - напомнил Алексей Островский. - В приоритетном порядке должен быть обеспечен законный подход к отбору мобилизуемых, а также следование перечню военно-учетных специальностей».

Еще одно указание губернатора касалось организации торжественных проводов смоленских бойцов в зону специальной военной операции.

«Ни в коем случае, не игнорировать это событие. А провести эту церемонию, как и подобает моменту, в торжественной обстановке, – подчеркнул глава региона. – Показать, что мы гордимся каждым нашим защитником».

Алексей Островский также высказался о необходимости осуществлять поддержку родных и близких мобилизованных.

«Мы не должны оставлять без внимания семьи призывников – поручил главам совместно с моим профильным заместителем Витой Михайловной Хомутовой держать этот вопрос на особом контроле», – рассказал губернатор.

Ирина АЛЕКСЕЕВА

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Условия для личного состава

На прошлой неделе губернатор Алексей Островский побывал на сборном пункте временного пребывания смоленских военнослужащих, призванных по частичной мобилизации.

Совместно с заместителем Главнокомандующего Сухопутными войсками Вооружённых Сил РФ, генерал-полковником Александром Ивановичем Ленцовым он оценил условия размещения мобилизованных, их питания и обеспечения.

«Лично убедился, что помещения оборудованы всем необходимым, в том числе, душевыми кабинами и стиральными машинками. Организовано горячее питание – никаких нареканий на этот счёт у личного состава нет. Как меня проинформировали, сейчас проводятся практические занятия по боевой и тактической подготовке призванных из запаса. Боевая подготовка включает и огневую - все мобилизованные военнослужащие выполняют нормативы по стрельбе из стрелкового оружия. Пожелал нашим бойцам успешного выполнения поставленных задач, с честью исполнить свой воинский долг и как можно скорее вернуться домой здоровыми и невредимыми», - рассказал об итогах визита глава региона, добавив, что «есть несколько частных вопросов, которые мы постараемся отработать максимально оперативно с профильными структурами».