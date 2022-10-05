Как проходит реализация программы по обеспечению жильём медработников в Смоленской области

Фото: администрация Смоленской области.

В сентябре губернатор Алексей Островский рассказал о принятом решении запустить в регионе программу по обеспечению жильём медработников, которые придут работать в центральные районные больницы.

«Это решение продиктовано дефицитом узкопрофильных специалистов и с учётом особой значимости жилищного вопроса должно стать одним из механизмов привлечения, а главное, «закрепления» молодых врачей в муниципалитетах, в первую очередь, выпускников СГМУ после их отработки по специальности», - пояснил Алексей Островский.

Реализация программы начнётся в 2023 году, однако её детальная проработка активно идёт уже сегодня. Глава региона поделился последними новостями.

«Начиная со следующего года, жильё для молодых врачей, а также тех, кто уже работает в ЦРБ, но вынужден снимать квартиру, будет приобретаться за счёт бюджетных средств на первичном или вторичном рынке. Исходя из произведённых расчётов, покупать для регбюджета дешевле, чем строить», - уточнил губернатор.

Для определения первоочерёдности предоставления жилья при областном департаменте по здравоохранению будет создана специальная комиссия - в её состав войдут представители профессионального медицинского сообщества, включая главврачей районных больниц.

«Коллегиально они как раз и будут принимать соответствующие решения на этот счёт, основываясь на кадровой потребности ЦРБ в тех или иных врачебных специальностях. На данный момент сейчас в приоритете кардиологи, анестезиологи, реаниматологи, терапевты, хирурги и педиатры», - рассказал Алексей Островский.

Прорабатывается и возможность дальнейшей приватизации жилья медицинскими работниками.

«В рамках действующего правового поля предварительно рассматриваем вариант, при котором специалист должен отработать в областном учреждении здравоохранения не менее 10 лет. Это обязательное условие для того, чтобы служебное жильё впоследствии при выходе на пенсию перешло в его собственность», - подчеркнул глава региона.