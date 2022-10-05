В Смоленске собака провалилась в подвальную яму. Фото: СОГБУ «Пожарно-спасательный» центр».

Кинологический поисково-спасательный отряд профессионально аварийно-спасательной службы выезжал на спасение животного.

Как рассказали в пресс-службе «Пожарной-спасательного центра», собака провалилась в подвальную яму дома по улице Котовского в Смоленске.

Прохожие вызвали кинологов, которые спустились вниз и с помощью специального оборудования подняли животное на поверхность. Собака не пострадала и ее жизни ничего не угрожает.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске спасатели вытащили собаку из канализационного люка. Сейчас жизни животного ничего не угрожает.