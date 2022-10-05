В Смоленске начали осеннее озеленение

В Смоленске активно проводится осеннее озеленение. Фото: пресс-служба администрации города.

Осенняя озеленительная кампания в Смоленске в самом разгаре. Осенние месяцы – благоприятный период для высадки новых растений, как показывают наблюдения, более 90 процентов посадочного материала успешно приживается.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, ранее 40 саженцев лип и рябин появились на зелёной зоне на проспекте Строителей, теперь новые деревья высажены на улице Николаева и проспекте Гагарина. Здесь были посажены 13 клёнов и 15 лип.

Фото: пресс-служба администрации города.

Большое внимание уделяется пожеланиям смолян, и растения высаживаются там, где просят жители областного центра. При этом в городе не останавливаются и другие работы по уходу за растениями, продолжается обрезка веток и уборка общественных территорий, парков и скверов.

Читай также: мэр Смоленска прокомментировал проблему ливневой канализации в городе. Муниципалитет остро нуждается в реконструкции и строительстве новых ливневых очистных сооружений.