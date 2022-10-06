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Общество6 октября 2022 5:21

Небольшой дождь и сильный ветер ожидаются в Смоленской области 6 октября

Столбики термометров поднимутся до +16
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Небольшой дождь и сильный ветер ожидаются в Смоленской области 6 октября.

Небольшой дождь и сильный ветер ожидаются в Смоленской области 6 октября.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В четверг, 6 октября, в Смоленской области будет облачно. Местами пройдёт небольшой дождь, а утром землю укроет слабый туман. Ветер подует юго-западный 5-10 м/с, днем порывы до 14 м/с.

Температура воздуха по области: +11°C…+16°C.

В Смоленске: +13°C…+15°C.

Атмосферное давление 739 мм рт. столба, будет падать.

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