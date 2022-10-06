Предприниматели Смоленской области окажут поддержку мобилизованным. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

С начала специальной военной операции большинство руководителей предприятий и общественных организаций Смоленской области по собственной инициативе, в силу имеющихся финансовых возможностей оказывают помощь, приобретая и передавая снаряжение, продукты питания, экипировку, либо перечисляя денежные средства на цели и нужды СВО.

Губернатор Алексей Островский провел встречу с региональным бизнес-сообществом, посвященную вопросам материально-технического обеспечения смоленских призывников, как призванных по частичной мобилизации, так и добровольцев, участвующих в спецоперации по защите Донбасса.

Значительная часть заказанной продукции будет оплачена за счет совместных усилий администрации области и бизнеса. Вместе с тем, исходя из крайне ограниченных возможностей регбюджета в условиях завершающегося финансового года, потребуются и дополнительные внебюджетные источники финансирования. И здесь возможна поддержка регионального бизнеса.

– Мы в администрации области со своей стороны также делаем все от нас зависящее. Я уже рассказывал о промежуточных результатах проведенной работы, круглосуточной обратной связи с командованием воинских частей и иных спецподразделений на территории Смоленского гарнизона и обозначил свою позицию, которая является также установкой для подчиненных – все призванные на службу с территории Смоленской области должны быть максимально обеспечены необходимым снаряжением и обмундированием, – написал глава региона на своей странице в соцсетях.

Ранее «КП» писала, что в Смоленской области мобилизованных обеспечат всем необходимым снаряжением. Об этом также сообщил губернатор Алексей Островский.