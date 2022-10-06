Движение автомобилей через три железнодорожных переезда в Смоленской области будет ограничено до 8 октября на время ремонта. Фото: Виталий КАРНАУХ

Движение автомобилей через три железнодорожных переезда, расположенных на перегонах Вязьма – Семлево, Сафоново – Азотная, Ярцево – Кардымово и в границах станции Дурово в Смоленской области будет ограничено до 8 октября. Это связано с проведением плановых работ по ремонту и обслуживанию железнодорожной инфраструктуры.

Так, сегодня, 6 октября с 9:00 до 17:00 железнодорожники проведут ремонт асфальтового покрытия в границах переезда 379 км перегона Ярцево - Кардымово, в районе деревни Тверицы. На время ремонта движение автотранспорта через переезд будет закрыто. Объезд возможен через железнодорожный переезд 372 км перегона Ярцево-Кардымово, расположенный в районе поселка Присельская.

6 и 7 октября с 9:00 до 18:00 работы по асфальтировке будут проводиться на переезде 7 км перегона Сафоново – Азотная, в районе деревни Высокое Сафоновского района. Движение через переезд будет осуществляться по одной полосе.

8 октября с 11:00 до 13:00 на период ремонтно-путевых работ на станции Дурово проезд автотранспорта через переезд 308 км, в районе станции Дурово, организуют в реверсивном режиме по одной полосе, а с 13:00 до 17:00 - движение временно приостановят.

Московская железная дорога просит водителей с пониманием отнестись к проводимым работам, направленным на обеспечение безопасности движения на пересечении железнодорожных и автомобильных магистралей, и планировать поездку заранее.

Справка

С начала летней ремонтно-путевой кампании в Смоленской области отремонтировано 12 переездов, в том числе проведено обновление асфальтового покрытия, для чего использовано 200 тонн асфальта.