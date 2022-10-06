Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 6 октября: 133 человека заразились за сутки

За минувшие сутки в Смоленской области официально подтвердились 133 новых случая заражения коронавирусом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За минувшие сутки в Смоленской области официально подтвердились 133 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб. Общее число зафиксированных в регионе случаев – 144 243.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Выздоровели за сутки 282 жителя региона, всего 138 464 человека успешно справились с болезнью с начала пандемии. Госпитализировали с осложнениями 13 смолян.

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