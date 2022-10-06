Ремонт Крестовоздвиженского моста в Смоленске приближается к финальной стадии. Фото: пресс-служба администрации города.

Губернатор Алексей Островский провел рабочее совещание с профильными подчиненными из строительного блока. На нем обсуждался ход ремонта Крестовоздвиженского моста, который уже приближается к финальной стадии.

Как сообщил глава региона на своей странице в соцсетях, сейчас на объекте проводятся работы по усилению конструкций моста. Параллельно с этим идет устройство бетонной стяжки и конусов. В ближайшее время дорожники приступят к выполнению гидроизоляции. После этого начнется устройство асфальтобетонного покрытия. Планируется, что к 1 ноября движение по мосту должно быть открыто.

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