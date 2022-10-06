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Общество6 октября 2022 14:14

Смолянам предлагают высказать свое мнение об общественном транспорте города

Данные опроса лягут в основу разработки новой маршрутной сети
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Смолянам предлагают высказать свое мнение об общественном транспорте города. Фото: пресс-служба администрации города.

Смолянам предлагают высказать свое мнение об общественном транспорте города. Фото: пресс-служба администрации города.

Администрация Смоленска совместно с обществом с ограниченной ответственностью «Строй Инвестор Проект» начали разработку документов транспортного планирования, которые позволят улучшить транспортную инфраструктуру города.

Для этого смолян просят ответить на несколько вопросов. Прохождение опроса займет всего несколько минут.

У горожан поинтересуются, как часто и каким видом общественного транспорта они пользуются, а также попросят высказать пожелания и предложения по работе пассажирского транспорта.

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