В Смоленске 7 октября перекроют движение транспорта в центре города. Фото: департамент по транспорту Смоленской области.

Во время проведения патриотической акции в поддержку спецоперации 7 октября будет ограничено движение транспорта с 6.00 до 13.00 по ряду улиц. Как сообщили в пресс-службе администрации города, временные дорожные знаки, запрещающие остановку и парковку вдоль обочин, будут установлены на улицах Глинки (от улицы Коммунистической до улицы Коненкова), Октябрьской революции (от улицы Пржевальского до улицы Дзержинского), Кирилла и Мефодия, Карла Маркса, Ленина (от улицы Кирилла и Мефодия до площади Ленина), Коненкова (от улицы Глинки до улицы Пржевальского).

Также в связи с проведением мероприятия 7 октября по вышеуказанным улицам будет прекращено движение транспорта на период с 13.00 до 17.00.

Движение на городском маршруте 21н будет организовано по улице Большая Советская и далее по маршруту.

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