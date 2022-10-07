В Смоленске демонтировали незаконный ларёк на проспекте Гагарина. Фото: пресс-служба администрации города.

В Смоленске продолжается демонтаж незаконно размещенных торговых объектов . Так, на проспекте Гагарина, в районе областной больницы, демонтировали торговый ларёк. Владелец павильона регулярно привлекался к административной ответственности за незаконную торговлю и игнорировал неоднократные требования добровольно убрать объект.

Также на днях ликвидировали незаконно размещенный нестационарный торговый объект на улице Ломоносова.

Администрация Смоленска напоминает, что установка торговых объектов на территории города должна соответствовать всем нормам и действуйщим положениям законодательства.

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