Смоленск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество7 октября 2022 5:01

В Смоленске демонтировали незаконный ларёк на проспекте Гагарина

Владелец павильона регулярно привлекался к административной ответственности
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленске демонтировали незаконный ларёк на проспекте Гагарина. Фото: пресс-служба администрации города.

В Смоленске демонтировали незаконный ларёк на проспекте Гагарина. Фото: пресс-служба администрации города.

В Смоленске продолжается демонтаж незаконно размещенных торговых объектов . Так, на проспекте Гагарина, в районе областной больницы, демонтировали торговый ларёк. Владелец павильона регулярно привлекался к административной ответственности за незаконную торговлю и игнорировал неоднократные требования добровольно убрать объект.

Также на днях ликвидировали незаконно размещенный нестационарный торговый объект на улице Ломоносова.

Администрация Смоленска напоминает, что установка торговых объектов на территории города должна соответствовать всем нормам и действуйщим положениям законодательства.

Читай также: в Смоленске 7 октября перекроют движение транспорта в центре города. На площади Ленина пройдёт митинг в поддержку СВО.