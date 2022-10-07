В Смоленске установили виновника аварии на газопроводе на улице Попова. Фото: Олег Смоляков.

В Смоленске установили виновника аварии на магистральном газопроводе, которая произошла 9 сентября на улице Попова. Как сообщил начальник Управления по Промышленному району города Олег Смоляков, возбуждено административное расследование по факту проведения земельных работ без рабочей документации и каких-либо разрешений, а также нарушения «Правил благоустройства города».

На сегодняшний день установлено, что гражданин производил ремонтные работы ломом и лопатой, в результате чего повредил магистральный газопровод. При этом глубокий котлован был выкопан спецтехникой. В результате произошло возгорание газа, высота пламени достигала 10 метров, по счастливой случайности никто не пострадал.

Ордер на производство земельных работ мужчина не получал, так как не знал что это нужно делать. Заказчиком выступал владелец одного из увеселительных заведений Смоленска.

В настоящее время заключен договор компенсации затрат на восстановление поврежденного газопровода. Кроме того, виновник выплатит административный штраф и восстановит повреждённую часть дороги, из-за которой создаются трудности для проезда автотранспорта.

Читай также: в Смоленске демонтировали незаконный ларёк на проспекте Гагарина. Владелец павильона регулярно привлекался к административной ответственности.