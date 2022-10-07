Потепление до +15 ожидается в Смоленской области 7 октября.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В пятницу, 7 октября, будет облачно, но с прояснениями, существенных осадков не ожидается. Ветер подует с западного и юго-западного направлений со скоростью от 5 до 10 м/с, местами возможны порывы и до 14 м/с.
Температура воздуха по области: +10°C…+15°C.
В Смоленске: +12°C…+14°C.
Атмосферное давление 742 мм рт. столба, будет слабо расти.
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