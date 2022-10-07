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Общество7 октября 2022 8:40

В Смоленске завершили ремонт первых трамвайных переездов на улице Рыленкова

Из-за работ в Промышленном районе перекрыто движение транспорта
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленске завершили ремонт первых трамвайных переездов. Фото: пресс-служба администрации города.

В Смоленске завершили ремонт первых трамвайных переездов. Фото: пресс-служба администрации города.

По информации пресс-службы администрации города, на данном этапе производится ремонт участка на перекрестке с проспектом Строителей. Как сообщалось ранее, на данном переезде работы полностью завершены на одной половине. В связи с ремонтом второй части на период с 7 по 17 октября на переезде вновь будет прекращено движение транспорта.

С 10 октября рабочие приступят к ремонту третьего участка. Движение транспорта вдоль разворотного трамвайного кольца от дома 57б по улице Рыленкова в сторону улицы Петра Алексеева также будет прекращено.

В мэрии отмечают, что схема движения трамваев на время работ остаётся прежней.

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