Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 7 октября: 19 смолян госпитализировали

В Смоленской области общее число заболевших коронавирусом составляет 144 366 человек. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Смоленской области общее число заболевших коронавирусом составляет 144 366 человек. Об этом сообщили в столичном оперштабе. За сутки Covid-19 подтвердили у 123 жителей региона.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Всего от заболевания вылечились 138 760 человек, в том числе 296 – выздоровели за сутки. Скончались от коронавируса в общей сложности 3 111 пациентов. Госпитализированы с осложнениями – 19 смолян.

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