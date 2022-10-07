Центр для поддержки семей мобилизованных появится в Смоленске. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Алексей Островский провёл рабочую встречу с заместителем председателя Государственной Думы Сергеем Неверовым. Стороны обсудили создание в Смоленске Центра поддержки семей мобилизованных.

Алексей Островский поддержал предложение парламентария, проинформировав его о той работе, которую в настоящий момент уже проводит администрация области в этом направлении.

Глава региона поручил профильным структурам в кратчайшие сроки создать Центр на территории области. Планируется, что он начнёт работу уже на следующей неделе.

Как сообщили в пресс-службе областной администрации, Центр будет предоставлять адресную помощь, включая финансовую, юридическую, психологическую.

Ранее «КП» писала, что предприниматели Смоленской области окажут поддержку мобилизованным. Значительная часть заказанной продукции будет оплачена за счет совместных усилий администрации области и бизнеса.