В Смоленске перекрыли движение транспорта по улице Валентины Гризодубовой. Фото: департамент по транспорту Смоленской области.

Специалисты ПАО «Квадра» приступили к ремонту магистральных теплосетей в района дома 1 по улице Валентины Гризодубовой. В связи с этим движение транспорта на этом участке будет перекрыто.

Как сообщают в пресс-службе администрации города, работы продлятся до 21 октября.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске завершили ремонт первых трамвайных переездов на улице Рыленкова. Из-за работ в Промышленном районе перекрыто движение транспорта.