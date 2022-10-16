Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 16 октября: 58 человек заразились за сутки

За минувшие сутки в Смоленской области официально подтвердились 58 новых случаев заражения коронавирусом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки в Смоленской области официально подтвердились 58 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб. Общее число зафиксированных в регионе случаев – 144 995.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Выздоровели за сутки 102 жителя региона, всего 140 645 человек успешно справились с болезнью с начала пандемии. Погибли 3 120 человек, из них 1 – за сутки.

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