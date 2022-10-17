Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 17 октября: 88 человек выздоровели за сутки

С начала пандемии в Смоленской области выявили 144 998 случаев коронавируса. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За прошедшие сутки в регионе зафиксировали троих заболевших, госпитализировали 7 смолян.

Об этом в пятницу сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией. За сутки выздоровели 88 пациентов.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

С начала пандемии в Смоленской области выявили 144 998 случаев коронавируса. Полностью выздоровели 140 733 пациента, а число летальных исходов достигло 3 132.

Ранее «КП» писала, что программа «Восстановление после COVID-19» стартовала в Смоленске. Она запущена местным отделением Красного Креста при содействии регионального Департамента по здравоохранению.