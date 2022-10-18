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НовостиОбщество18 октября 2022 4:49

Кратковременные дожди ожидаются в Смоленской области 18 октября

Столбики термометров поднимутся до +16
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Кратковременные дожди ожидаются в Смоленской области 18 октября

Кратковременные дожди ожидаются в Смоленской области 18 октября

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник, 18 октября, в Смоленской области пройдут Кратковременные дожди. По прогнозам смоленского ЦГМС, ветер подует западный, 6-11 м/с, утром и днём местами порывы 12-17 м/с.

Температура воздуха по области: +11°C…+16°C.

В Смоленске: +14°C…+16°C.

Атмосферное давление 748 мм рт. столба, будет падать.

Читай также: в Смоленске обсудят концепцию благоустройства набережной. К участию приглашаются все заинтересованные лица.