Кратковременные дожди ожидаются в Смоленской области 18 октября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник, 18 октября, в Смоленской области пройдут Кратковременные дожди. По прогнозам смоленского ЦГМС, ветер подует западный, 6-11 м/с, утром и днём местами порывы 12-17 м/с.

Температура воздуха по области: +11°C…+16°C.

В Смоленске: +14°C…+16°C.

Атмосферное давление 748 мм рт. столба, будет падать.

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