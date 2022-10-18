В Смоленске завершили первый этап по благоустройству Лопатинского сада. Фото: пресс-служба администрации города.

Первый этап работ по благоустройству Лопатинского сада в рамках реализации национального проекта «Комфортная городская среда» завершён.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, недавно состоялась приёмка работ по устройству освещения на Массовом поле. Всего установлено более 30 фонарей двух видов. Предусмотрено использование светильников со светодиодными источниками света, которые позволяют существенно экономить электроэнергию и обладают сроком службы до 10 лет без обслуживания.

Фото: пресс-служба администрации города.

В ходе благоустройства представители строительного контроля проверяли работу подрядчика. Все замечания оперативно устранялись, серьезных недостатков на объекте выявлено не было.

Работы первого этапа благоустройства Массового поля приняты. В следующем году реконструкция общественного пространства продолжится.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске обсудят концепцию благоустройства набережной. К участию приглашаются все заинтересованные лица.