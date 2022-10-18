Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 18 октября: 3 124 человека погибли с начала пандемии

За прошедшие сутки в Смоленской области выявили 4 заболевших, госпитализировали 8 человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За прошедшие сутки в Смоленской области выявили 4 заболевших, госпитализировали 8 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

За сутки выздоровели 69 пациентов. С начала пандемии в области выявили 145 002 случая коронавируса. Полностью выздоровели 140 802 человека, а число летальных исходов достигло 3 124.

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