В Смоленске частично возобновили движение транспорта по улице Рыленкова. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

В Смоленске возобновили движение транспорта по ранее перекрытым участкам на пересечении улиц Петра Алексеева и Рыленкова, а также по Рыленкова от д. 45 до кольца. Об этом сообщили смоляне в соцсетях.

По информации пресс-службы администрации города, с 18 октября рабочие приступили к ремонту следующего трамвайного переезда.

Движение трамваев до окончания ремонта будет организовано по схеме:

- № 2 «Багратиона – ост. Заводская»;

- № 4 «мкр. Ситники – ост. Заводская».

Троллейбусы с 18 октября будут ходить по маршрутам:

- № 4 «Шарм» – ул. Рыленкова (37 школа)»;

- № 3 – движение прекращено.

Движение на муниципальных маршрутах на период с 18 октября до окончания работ будет организовано по схеме:

- № 20н, 25, 25н - до дома 121 по улице Попова и далее по улице Рыленкова;

- № 22, 56н - по улицам Рыленкова, Петра Алексеева до дома 121 по улице Попова и далее по улице Рыленкова;

- № 44н - по улице Рыленкова, проспекту Строителей, улицам Попова и Рыленкова.

В утренний час пик (с 6.30 до 8.30) и вечерний час пик (с 16.30 до 18.30) на период с 12 октября до конца ремонта будет организовано движение автобусов по временному маршруту № 2к «ул. П. Алексеева (Рынок) – пл. Победы».

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