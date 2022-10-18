«Смоленскэнерго» провело мероприятие в библиотеке №3 в Смоленске

Фото: «Смоленскэнерго».

Сотрудники филиала «Россети Центр» – «Смоленскэнерго» в октябре 2022 года провели тематическое мероприятие для детей в библиотеке №3 им. Б.Л. Васильева г. Смоленска в рамках Всероссийского фестиваля «Вместе ярче» и проекта филиала «Мир энергетики глазами детей», сообщает пресс-служба компании.

Второклассники соседней школы познакомились с интересными фактами из истории электроэнергетики: узнали, что одна средняя современная электростанция производит энергию для обеспечения 180 тыс. домов; что первыми электроприборами были чайник, швейная машинка, тостер, вентилятор и электрический стул, а более миллиарда людей на планете живут вообще без электроэнергии.

В ходе игры «Лампочка гори» дети с помощью картинок с изображением включенной и выключенной лапочки голосовали за правильные ответы на вопросы, посвященные правилам электробезопасности и энергосбережению в быту, а после узнавали, насколько верными были их догадки и почему это так. Большинство ответов было правильными.

Несмотря на занятость, энергетики в течение учебного года постоянно проводят тематические мероприятия для детских аудиторий, чтобы напомнить основные правила электробезопасности и энергосбережения, а также рассказать о профессии энергетика.

«Общение с детьми в ходе тематических мероприятий является важной частью нашей работы. Мы стараемся охватить школьников разных возрастов и учебных заведений, чтобы как можно больше детей увидели мир энергетики своими глазами и запомнили правила обращения с электроприборами», – отметил заместитель генерального директор-директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Смоленскэнерго» Андрей Сорокин.