Губернатор Смоленской области встретился с участником СВО Петром Тихомировым. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Губернатор Алексей Островский лично встретился с участником специальной военной операции по освобождению Донбасса и денацификации Украины Петром Тихомировым.

Мужчина участвует в боевых действиях с 2014 года. По его словам, за прошедшие 8 лет, на протяжении которых были и другие командировки в зоны локальных вооруженных конфликтов, в общей сложности 3 года и 2 месяца он провел в Донецке в условиях боевых действий. Был трижды ранен. За успешное выполнение боевых задач, отвагу и мужество Указом президента России в июле 2022 года удостоен медали Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

– Петр Владимирович – очень скромный человек. На мое предложение об оказании возможной помощи и содействия ответил, что никаких проблемных вопросов у него нет. С большим трудом убедил его пройти полное медицинское обследование с учетом полученных ранений – отказывался, что называется, до последнего, ссылаясь на занятость и свою нынешнюю востребованность по подготовке и обучению добровольцев, отправляющихся в зону СВО. Поручил профильным чиновникам сделать это максимально оперативно, чтобы он как можно скорее с новыми силами смог вернуться в строй. В дополнение к этому Петр Владимирович возглавляет региональное отделение общественной организации «Союз Добровольцев Донбасса». Обсудили ряд вопросов, по которым мы можем оказать содействие. Все, что от нас зависит, сделаем, – написал Алексей Островский на своей странице в соцсетях.

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