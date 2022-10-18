В сквере за «Октябрём» в Смоленске установили новые арт-объекты. Фото: пресс-служба администрации города.

В благоустраиваемом сквере за кинотеатром «Октябрь» появились новые арт-объекты. Рядом с детской игровой площадкой установили фигурки животных и персонажей сказок.

Фото: пресс-служба администрации города.

В пресс-службе администрации города напомнили, что территорию обновили благодаря нацпроекту по благоустройству и формированию комфортной городской среды.

Фото: пресс-служба администрации города.

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