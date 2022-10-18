Дополнительные поезда запустят из Смоленска в ноябрьские праздники. Фото: «РЖД».

На период празднования Дня народного единства холдинг «РЖД» назначил дополнительные пассажирские поезда между Смоленском, Москвой, Санкт-Петербургом и Минском.

Как сообщили в пресс-службе РЖД, 2 и 6 ноября из Минска в Москву отправится поезд №236Ь с остановкой в Смоленске в 23:27. В обратном направлении поезд №231Б Москва – Минск отправится 3 и 7 ноября (прибытие в Смоленск в 22:12) .

3 ноября назначен дополнительный поезд №229Ч Санкт-Петербург – Смоленск отправлением в 21:46. Он проследует через Беларусь с остановкой в Витебске. В обратном направлении поезд №230Х Смоленск – Санкт-Петербург проследует 6 ноября в 16:15.

Получить подробную информацию о графике движения поезда, стоимости билетов, а также оформить проездные документы можно в железнодорожных кассах, на официальном сайте ОАО «РЖД» или с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».

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