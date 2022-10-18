Смоленск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 октября 2022 14:16

В Смоленске завершили укладку нижнего слоя асфальта на улице Маршала Ерёменко

Устройство верхнего слоя дорожного покрытия будет вестись в ночное время суток
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленске завершили укладку нижнего слоя асфальта на улице Маршала Ерёменко. Фото: пресс-служба администрации города.

В Смоленске завершили укладку нижнего слоя асфальта на улице Маршала Ерёменко. Фото: пресс-служба администрации города.

На прошлой неделе на улице Маршалла Ерёменко завершили укладку нижнего слоя асфальтового покрытия. Сейчас на ремонтируемом участке ведется ремонт тротуаров и замена бортового камня. Затем подрядчик приступит к укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Как отметили в пресс-службе администрации города, ее будут вести в ночное время, чтобы минимизировать влияние на автомобильное движение.

На этом основные ремонтные работы будут завершены, здесь останется установить дорожные знаки и нанести разметку.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске частично возобновили движение транспорта по улице Рыленкова. Завершён ремонт очередного трамвайного переезда.