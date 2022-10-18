Виталий Ермаков назначен начальником Управления ЖКХ администрации Смоленска. Фото: страница главы города Андрея Борисова в соцсетях.
С 17 октября назначен начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Смоленска. Как сообщил глава города Андрей Борисов, им стал Виталий Ермаков.
Ранее он руководил муниципальным предприятием Автоколонна-1308.
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