Виталий Ермаков назначен начальником Управления ЖКХ администрации Смоленска. Фото: страница главы города Андрея Борисова в соцсетях.

С 17 октября назначен начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Смоленска. Как сообщил глава города Андрей Борисов, им стал Виталий Ермаков.

Ранее он руководил муниципальным предприятием Автоколонна-1308.

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