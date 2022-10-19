Дождь и сильный ветер ожидаются в Смоленской области 19 октября. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

19 октября на территории Смоленска и области будет облачно. Днем ожидаются кратковременные дожди. По прогнозам смоленского ЦГМС, утром в отдельных районах землю укроет туман. Ветер подует западный, северо-западный его скорость будет достигать 7-12 м/с.

Температура воздуха по области: +7°C…+12°C.

В Смоленске: +9°C…+11°C.

Атмосферное давление 741 мм рт. столба, будет падать.

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