Специальные муниципальные комиссии занялись вопросами благоустройства в Смоленской области. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

В рамках рабочей поездки в Духовщинский район губернатор Алексей Островский принял участие в заседании муниципальной Комиссии по благоустройству, чтобы оценить, насколько эффективно включились в эту работу главы районов и представители общественности.

Комиссии были созданы по поручению главы региона во всех районах области для более оперативного решения локальных проблем, связанных с благоустройством территорий.

В числе приоритетных тем, которые были рассмотрены на заседании муниципальной Комиссии, – содержание и обслуживание детских игровых и спортивных площадок на территории Духовщинского района, обеспечение их доступности для маломобильных групп населения, своевременные покосы травы и вывоз мусора, а также другие актуальные вопросы местного значения.

По словам Алексея Островского, помимо решения срочных вопросов, Комиссиям необходимо иметь предметный пообъектный план, рассчитанный на несколько лет, в котором будут обозначены конкретные сроки исполнения по каждому пункту благоустройства, чтобы жители понимали, когда и что будет реализовано. Оперативно информировать о ходе работ должны районные СМИ. В первую очередь следует решить проблему со всеми аварийными детскими площадками, чтобы исключить угрозу для здоровья и безопасности детей. А потом постепенно, в силу имеющихся бюджетных возможностей, приводить их дальше в порядок.

Как отметил губернатор на своей странице в соцсетях, важно, что в составе Комиссии присутствует руководитель районной организации Всероссийского общества инвалидов. Он еще на этапе утверждения проекта благоустройства общественных территорий будет контролировать, учтены ли требования по созданию доступной среды для лиц с ОВЗ при разработке документации.

Читай также:

В сквере за «Октябрём» в Смоленске установили новые арт-объекты. Территорию обновили благодаря нацпроекту.