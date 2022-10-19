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НовостиОбщество19 октября 2022 10:31

На Смоленщине ожидается рекордный урожай зерна

Фото предоставлено героем публикации.

Фото предоставлено героем публикации.

Хорошими новостями поделился губернатор Алексей Островский после расширенного общеобластного совещания, где подвели предварительные итоги сезонных полевых работ.

«Несмотря на неприятные сюрпризы погоды, урожай основных сельхозкультур в этом году на Смоленщине обещает быть достойным, а по зерновым и масличным — рекордным. Ожидаем, что суммарный сбор зерна составит 360 тысяч тонн, в том числе, пшеницы — 200 тысяч тонн. Это станет рекордным значением за последнюю четверть века — таких урожаев мы не получали с 1997 года. По масличным культурам, в целом, планируем получить свыше 30 тысяч тонн рапса, что для нашей области также является рекордом. По посевной площади льна-долгунца мы занимаем 1-е место в ЦФО и 3-е — в стране. Рост его урожайности в сравнении с прошлым годом составил 28%», — поделился успехами аграриев глава региона.

Что касается урожая картофеля, то его валовый сбор, согласно прогнозу, составит 37 тысяч тонн, что на 15% больше уровня прошлого года. Урожайность также превышает прошлогодний показатель на 20%.

Областные власти готовы оказать аграриям региона помощь, чтобы развивать это перспективное направление и далее, включая переработку культуры.

«Дал указание подготовить в ближайшее время мою встречу с картофелеводами, чтобы совместно оценить, в чём мы ещё можем оказать им дополнительное содействие, — рассказал по итогам встречи губернатор. — У нас хороший рывок — надо двигаться дальше. В том числе, и в поиске инвесторов для создания производств по переработке картофеля».

Как отметил Алексей Островский, в сложившейся экономической ситуации достигнутая положительная динамика особенно важна.

«В то же время нам необходимо и дальше наращивать объёмы сельхозпроизводства для решения вопросов продовольственной безопасности, обеспечения жителей региона и страны, в целом, доступными товарами, а также увеличения объёмов экспорта продукции АПК. А для этого — финансово поддерживать товаропроизводителей с целью создания необходимых условий для их стабильной работы», — уверен глава региона.

«Во многом полученные результаты достигнуты за счёт принятых нынешней весной антикризисных мер федеральной и региональной господдержки, позволивших обеспечить аграриев региона всеми необходимыми ресурсами для проведения посевной кампании и уборки урожая. Это и программа льготного кредитования на сумму свыше 2,1 млрд рублей, и микрозаймы областного Фонда поддержки предпринимательства, и иные меры господдержки. Их своевременное доведение до сельхозтоваропроизводителей имеет стратегическое значение, — выразил свою позицию Алексей Островский. — Ещё в начале года на этапе планирования обозначал перед профильным департаментом эту задачу — максимально ускорить данный процесс — как одну из самых приоритетных. К настоящему времени свыше 720 млн рублей господдержки (85%) уже поступили нашим аграриям».

Однако подводить окончательные итоги сбора урожая пока рано — уборочная страда продолжается.

«Наша ключевая задача, чтобы ни одного неубранного гектара зерновых, рапса, картофеля и иных культур в поле не осталось», — подчеркнул губернатор, добавив, что поручил главам районов держать этот вопрос на особом контроле.