На Смоленщине ожидается рекордный урожай зерна

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Хорошими новостями поделился губернатор Алексей Островский после расширенного общеобластного совещания, где подвели предварительные итоги сезонных полевых работ.

«Несмотря на неприятные сюрпризы погоды, урожай основных сельхозкультур в этом году на Смоленщине обещает быть достойным, а по зерновым и масличным — рекордным. Ожидаем, что суммарный сбор зерна составит 360 тысяч тонн, в том числе, пшеницы — 200 тысяч тонн. Это станет рекордным значением за последнюю четверть века — таких урожаев мы не получали с 1997 года. По масличным культурам, в целом, планируем получить свыше 30 тысяч тонн рапса, что для нашей области также является рекордом. По посевной площади льна-долгунца мы занимаем 1-е место в ЦФО и 3-е — в стране. Рост его урожайности в сравнении с прошлым годом составил 28%», — поделился успехами аграриев глава региона.

Что касается урожая картофеля, то его валовый сбор, согласно прогнозу, составит 37 тысяч тонн, что на 15% больше уровня прошлого года. Урожайность также превышает прошлогодний показатель на 20%.

Областные власти готовы оказать аграриям региона помощь, чтобы развивать это перспективное направление и далее, включая переработку культуры.

«Дал указание подготовить в ближайшее время мою встречу с картофелеводами, чтобы совместно оценить, в чём мы ещё можем оказать им дополнительное содействие, — рассказал по итогам встречи губернатор. — У нас хороший рывок — надо двигаться дальше. В том числе, и в поиске инвесторов для создания производств по переработке картофеля».

Как отметил Алексей Островский, в сложившейся экономической ситуации достигнутая положительная динамика особенно важна.

«В то же время нам необходимо и дальше наращивать объёмы сельхозпроизводства для решения вопросов продовольственной безопасности, обеспечения жителей региона и страны, в целом, доступными товарами, а также увеличения объёмов экспорта продукции АПК. А для этого — финансово поддерживать товаропроизводителей с целью создания необходимых условий для их стабильной работы», — уверен глава региона.

«Во многом полученные результаты достигнуты за счёт принятых нынешней весной антикризисных мер федеральной и региональной господдержки, позволивших обеспечить аграриев региона всеми необходимыми ресурсами для проведения посевной кампании и уборки урожая. Это и программа льготного кредитования на сумму свыше 2,1 млрд рублей, и микрозаймы областного Фонда поддержки предпринимательства, и иные меры господдержки. Их своевременное доведение до сельхозтоваропроизводителей имеет стратегическое значение, — выразил свою позицию Алексей Островский. — Ещё в начале года на этапе планирования обозначал перед профильным департаментом эту задачу — максимально ускорить данный процесс — как одну из самых приоритетных. К настоящему времени свыше 720 млн рублей господдержки (85%) уже поступили нашим аграриям».

Однако подводить окончательные итоги сбора урожая пока рано — уборочная страда продолжается.

«Наша ключевая задача, чтобы ни одного неубранного гектара зерновых, рапса, картофеля и иных культур в поле не осталось», — подчеркнул губернатор, добавив, что поручил главам районов держать этот вопрос на особом контроле.