Как проходят мероприятия по антитеррористической защищённости школ в Смоленской области

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О выполнении мероприятий по антитеррористической защищённости школ региона говорили на очередном заседании Координационного совещания по обеспечению правопорядка, которое прошло под председательством губернатора Алексея Островского. Участие в обсуждении приняло руководство силового блока, профильные чиновники и представители иных заинтересованных ведомств.

«Вопрос наиважнейший — при посещении образовательных организаций всегда уделяю ему приоритетное внимание. За полтора года направили на организацию данной работы свыше 112 млн рублей. Это позволило установить кнопки тревожной сигнализации в 31-ой школе, дооборудовать системами видеонаблюдения 52 образовательных учреждения, установить металлодетекторы в 130-ти, произвести ремонт и установить новое ограждение по периметру 18-ти школ», — отметил глава региона, добавив, что до конца года на реализацию этих задач дополнительно зарезервировано ещё более 85 млн рублей.

«Для повышения уровня антитеррористической защищённости правоохранительными органами со своей стороны также проводится комплекс мероприятий как предупредительно-профилактического, так и контролирующего характера», — рассказал Алексей Островский. По его словам, в фокусе первоочередного внимания — модернизация систем видеонаблюдения и кнопок тревожной сигнализации, голосового оповещения и другие смежные вопросы. В том числе, проведение проверок частных охранных организаций, участвующих в обеспечении безопасности образовательных учреждений. «За последние месяцы были организованы 140 таких проверок объектов образования, находящихся под их охраной», — уточнил Алексей Островский.

Как подчеркнул глава региона, работа в этом направлении будет вестись и далее: «Продолжим это межведомственное взаимодействие и в дальнейшем. Безопасность детей — ключевой приоритет»