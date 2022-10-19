Смоленский губернатор встретился с волонтёрами, которые работали в зоне СВО

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Вот уже почти 8 месяцев внимание жителей разных уголков страны приковано к теме специальной военной операции. Свою лепту в общее дело вносят и добровольцы, которые помогают переселенцам, собирают гуманитарную помощь и доставляют её мирным жителям Донбасса и освобождённых территорий.

На прошлой неделе губернатор Алексей Островский встретился с волонтёрами общественных организаций Смоленщины, которые в период с апреля по сентябрь этого года побывали с гуманитарной миссией в зоне СВО.

В их числе — представители областного отделения «Боевого Братства» и регионального отделения «Волонтёрской роты Боевого Братства», «Молодой Гвардии Единой России», «Молодёжки ОНФ» в Смоленской области.

С первых минут

«Во время поездок в зону СВО волонтёры, зачастую рискуя собственной жизнью, осуществляли раздачу гуманитарной помощи и продуктовых наборов местным жителям в гуманитарных центрах и населённых пунктах, включая прифронтовые; занимались поиском пропавших людей, родственники которых находятся в России, контролировали процесс раздачи лекарственных препаратов, отправленных с территории Российской Федерации местному населению, а также выполняли иные гуманитарные задачи», — рассказал Алексей Островский.

Как признались в разговоре с губернатором активисты, понимание нужности и важности проводимой работы появлялось у них уже с первых минут, как только колонна пересекала российскую границу и прибывала в тот или иной населённый пункт.

Лагерь для волонтёров

«Признателен нашим добровольцам за то, что они откликнулись на моё приглашение о встрече. Инициировал её в том числе для того, чтобы выразить всем им и их коллегам слова глубочайшего уважения и благодарности за активность, неравнодушие и большое личное мужество, на которое далеко не каждый способен», — поделился глава региона.

Об участии в гуманитарной миссии рассказал активист «Волонтерской Роты Боевого Братства» Максим Кустов, который побывал в Мариуполе: «Уроженцы Смоленщины всегда вставали на защиту Отечества. Когда началась спецоперация, у меня не возникло вопроса, надо ехать или не надо. Ветеранская организация «Боевое Братство» предоставила такую возможность, и мы с товарищами приняли участие в гуманитарной миссии на территории Донецкой народной республики. Мы там общались с местными жителями, мужчинами, прошедшими Афганистан в составе еще советского контингента, они подчеркивали, что это показательно, когда в гуманитарной миссии вместе, плечом к плечу, работают молодые люди из Смоленска и Мариуполя. Для них это символ происходящего воссоединения освобожденных территорий с Россией».

Как подчеркнул Михаил Кустов, работа волонтёрских организаций направлена не только на помощь (раздавать продукты питания и так далее).

«Конечно, и это очень важно! Но оказать поддержку может МЧС, защитить могут Вооружённые Силы, а благодаря волонтёрским организациям идёт интеграция людей, общества, в единый народ, с общей культурой и языком», — уверен активист.

Алексей Островский отметил, что ещё одна цель, которую он преследовал, пригласив волонтёров на встречу, — уточнить, в чём необходима помощь и требуется содействие.

«В обязательном порядке выполним прозвучавшие в ходе встречи просьбы и, в том числе, организуем тренировочный лагерь для подготовки тех волонтёров, кто планирует по зову души и сердца отправиться в зону специальной военной операции для оказания гуманитарной помощи, чтобы под руководством опытных наставников они уже здесь, дома, получали необходимые знания и навыки», — пообещал губернатор.