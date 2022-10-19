Ярцевское предприятие по производству труб может начать работать с ЖКХ области. Фото: страница главы города Андрея Борисова в соцсетях.

Губернатор Алексей Островский провел рабочую встречу с главой Смоленска Андреем Борисовым и гендиректором компании «Группа ПОЛИМЕРТЕПЛО» Максимом Ковязиным, чтобы обсудить дальнейшие перспективы взаимодействия ООО «Смит-Ярцево», входящего в состав компании, с организациями ЖКХ города и области.

Ярцевское предприятие специализируется на производстве качественных труб и фасонных изделий с теплоизоляцией в гидрозащитной оболочке для прокладки новых сетей центрального отопления и горячего водоснабжения, реконструкции действующих трубопроводов, систем теплоснабжения. Сейчас продукция «СМИТ-Ярцево» применяется в Федеральном центре травматологии, ортопедии и эндопротезирования, на международной трассе для шоссейно-кольцевых гонок «Смоленское кольцо», для энергообеспечения различных социальных объектов, жилых комплексов и др.

Стороны обсудили возможность использования товарной номенклатуры завода для нужд теплоснабжающих организаций. Как сообщил мэр Андрей Борисов на своей странице в соцсетях, совместно с профильными чиновниками администраций города и региона и руководством компании будет просчитана потребность в комплектующих, чтобы организовать эту работу и сформировать портфель заказов предприятия на 2023 год. Генеральный директор компании Максим Ковязин подтвердил готовность формировать аварийный запас комплектов арматуры, труб и оперативно реагировать на поступающие запросы.

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