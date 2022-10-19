В Смоленской области указом президента ввели режим повышенной готовности. Фото: пресс-служба администрации города.

После заседания Совета безопасности 19 октября Владимир Путин подписал указ «О мерах, осуществляемых в субъектах РФ в связи с Указом Президента РФ от 19 октября 2022 г. № 756», по которому вводится режим повышенной готовности в ряде субъектов, в том числе в Смоленской области.

Ограничения введены во всех регионах Центрального и Южного федеральных округов. В Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях объявлено военное положение.

Согласно указу о введении режима повышенной готовности на территории ЦФО будут действовать следующие ограничения:

– Усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и спецобъектов;

– Введение особого режима работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики;

– Ограничение движения транспорта и его досмотр;

– Введение контроля объектов, обеспечивающих работу транспорта, коммуникаций и связи, типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем, использование их для нужд обороны.

Ранее «КП» писала, что Центр поддержки семьям мобилизованных граждан заработал в Смоленске. Специалисты Центра оказывают адресную помощь по широкому спектру вопросов.